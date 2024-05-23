В России предложили запретить ИИ использовать голос человека без его согласия

Законопроект разрабатывается для устранения правовых пробелов и закрепления принципа согласия гражданина на использование его голоса в ИИ. Шейкин отметил, что особенно важно защитить детей от использования их аудио и видеоматериалов в террористической деятельности с использованием ИИ.

Для борьбы с этими проблемами предлагается проведение мониторинга и анализа сети, специализированные образовательные программы, а также просветительские кампании и создание платформ для общения и консультирования.