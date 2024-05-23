В России предложили запретить ИИ использовать голос человека без его согласия

Опубликовано 23 мая 2024, 21:05
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В России предложили запретить ИИ использовать голос человека без его согласияВедется разработка законопроекта
Комитет Совета Федерации работает над законопроектом, который устанавливает, что голос человека может использоваться в технологиях искусственного интеллекта (ИИ) только при его согласии. Член комитета Артем Шейкин подчеркнул, что незаконное использование голоса человека в ИИ приводит к созданию нежелательного контента, в том числе для мошеннических целей.
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Законопроект разрабатывается для устранения правовых пробелов и закрепления принципа согласия гражданина на использование его голоса в ИИ. Шейкин отметил, что особенно важно защитить детей от использования их аудио и видеоматериалов в террористической деятельности с использованием ИИ.
Для борьбы с этими проблемами предлагается проведение мониторинга и анализа сети, специализированные образовательные программы, а также просветительские кампании и создание платформ для общения и консультирования.