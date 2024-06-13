В России предложили заставить артистов предупреждать о фонограмме в концертах

Опубликовано 13 июня 2024, 13:17
1 мин.
В России предложили заставить артистов предупреждать о фонограмме в концертахНа афишах и билетах
В Государственном собрании Республики Башкортостан был представлен законопроект, требующий от организаторов концертов четко указывать на афишах и билетах использование фонограммы вместо живого исполнения. Инициатива направлена на защиту прав потребителей и предусматривает возможность возврата денег за билеты в случае недостаточного информирования о формате выступления.
© Ferra.ru
Законопроект вводит понятие «плюсовая фонограмма» и предоставляет регионам право самостоятельно определять правила использования фонограмм на концертах. Организаторы и исполнители, не предупреждающие зрителей о формате мероприятия, будут нести административную ответственность.
Предложение поддержано в Госсобрании, где отметили необходимость уважения к зрителям и профессионализма в развлекательной индустрии. Инициатива призвана обеспечить прозрачность и равные условия для всех артистов, а также позволит гражданам принимать осознанные решения о посещении концертов.