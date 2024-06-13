В России предложили заставить артистов предупреждать о фонограмме в концертах

Законопроект вводит понятие «плюсовая фонограмма» и предоставляет регионам право самостоятельно определять правила использования фонограмм на концертах. Организаторы и исполнители, не предупреждающие зрителей о формате мероприятия, будут нести административную ответственность.

Предложение поддержано в Госсобрании, где отметили необходимость уважения к зрителям и профессионализма в развлекательной индустрии. Инициатива призвана обеспечить прозрачность и равные условия для всех артистов, а также позволит гражданам принимать осознанные решения о посещении концертов.