В России
Опубликовано 03 мая 2025, 19:30
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В России представил систему 3D-печати индивидуальных протезов колена

Новая технология ускоряет производство до нескольких дней
В пресс-службе МИРЭА - Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) сообщили, что специалисты вуза создали систему, с помощью которой можно быстро изготавливать прототипы коленных протезов, адаптированных под конкретного пациента. Основой разработки стали технологии 3D-печати, а также медицинская визуализация и компьютерное моделирование.
В России представил систему 3D-печати индивидуальных протезов колена

© Ferra.ru

Обычно производство индивидуальных протезов занимает несколько недель, но новая система позволяет сократить этот срок до нескольких дней. Сначала на основе КТ или МРТ-диагностики пациента создается цифровая модель сустава. Затем на 3D-принтере печатается пластиковый прототип, который используется для проверки его функциональности и подготовки к операции.

После этого финальная версия устройства, выполненная из титана, отправляется в производство. Разработка позволяет врачам заранее оценить все нюансы операции, а также точно подогнать протез под анатомические особенности пациента, отметили в пресс-службе.

По мнению специалистов, объединение всех этапов в единую цифровую цепочку упрощает процесс и делает персонализированное протезирование доступным не только в крупных клиниках, но и в обычных медицинских учреждениях. Это может значительно расширить возможности в лечении пациентов, которым необходимы индивидуальные импланты.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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