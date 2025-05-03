В России представил систему 3D-печати индивидуальных протезов колена

Обычно производство индивидуальных протезов занимает несколько недель, но новая система позволяет сократить этот срок до нескольких дней. Сначала на основе КТ или МРТ-диагностики пациента создается цифровая модель сустава. Затем на 3D-принтере печатается пластиковый прототип, который используется для проверки его функциональности и подготовки к операции.

После этого финальная версия устройства, выполненная из титана, отправляется в производство. Разработка позволяет врачам заранее оценить все нюансы операции, а также точно подогнать протез под анатомические особенности пациента, отметили в пресс-службе.

По мнению специалистов, объединение всех этапов в единую цифровую цепочку упрощает процесс и делает персонализированное протезирование доступным не только в крупных клиниках, но и в обычных медицинских учреждениях. Это может значительно расширить возможности в лечении пациентов, которым необходимы индивидуальные импланты.