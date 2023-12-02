В России представили биотехнологическую платформу для вакцин

Платформа позволяет создавать цельновирионные вакцины, включая инактивированные, с использованием разнообразных клеточных культур. Ее функциональность охватывает идентификацию новых вирусов, проведение доклинических исследований, стандартизацию технологических процессов и масштабирование производства.

Акцентируется универсальность подхода, пригодного не только для разработки вакцин, но и для других научно-технологических областей. Эта инновация открывает перспективы более эффективного и оперативного производства важных медицинских препаратов.