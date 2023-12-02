В России представили биотехнологическую платформу для вакцин

В России представили биотехнологическую платформу для вакцинОна многофункциональна
Научный центр имени М. Чумакова (Институт Полиомиелита) представил уникальнуй биотехнологическую платформу для создания цельновирионных вакцин, способную обеспечить масштабное производство необходимых вакцин в короткие сроки. Об этом сообщил директор ФГАНУ "ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН" Айдар Ишмухаметов во время II конгресса "Национальное здравоохранение", пишет ТАСС.
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Платформа позволяет создавать цельновирионные вакцины, включая инактивированные, с использованием разнообразных клеточных культур. Ее функциональность охватывает идентификацию новых вирусов, проведение доклинических исследований, стандартизацию технологических процессов и масштабирование производства.
Акцентируется универсальность подхода, пригодного не только для разработки вакцин, но и для других научно-технологических областей. Эта инновация открывает перспективы более эффективного и оперативного производства важных медицинских препаратов.