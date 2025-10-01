В России представили чат-бота для помощи в вопросах вакцинации

Через чат-бот можно получить сведения обо всех зарегистрированных в России вакцинах. В системе собраны данные о Национальном календаре прививок, правилах подготовки к вакцинации, возможных реакциях организма и случаях, когда стоит обратиться к врачу.

Особое внимание уделено пояснениям по каждому препарату. Пользователи могут узнать не только о плановых и экстренных прививках, но и о возможных осложнениях, а также о том, какие реакции считаются нормальными.

Разработчики отмечают, что аналогичных решений в России пока нет. Бот рассчитан как на родителей маленьких детей, так и на взрослых, которые хотят следить за своим здоровьем.