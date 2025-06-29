В России представили датчики для контроля температуры вечной мерзлоты

Датчики НПП «Эталон» способны одновременно измерять температуру в нескольких точках объекта, включая мерзлые, промерзающие и протаивающие грунты. Все элементы соединены гибким кабелем, который сохраняет эластичность при температурах от минус 50 до плюс 100 градусов. Устройство отличается высоким уровнем защиты от пыли и влаги, а также имеет специальную маркировку взрывобезопасности. Это позволяет использовать его в опасных средах с риском возгорания метана или угольной пыли.

Изготовленные из отечественных материалов в рамках программы импортозамещения, датчики соответствуют российским стандартам промышленной безопасности для нефтегазовой отрасли и защищены патентом РФ. Ежегодно компания поставляет более двух тысяч таких устройств для северных регионов.