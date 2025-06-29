В России
Опубликовано 29 июня 2025, 02:56
1 мин.

В России представили датчики для контроля температуры вечной мерзлоты

Новое оборудование защитит северные магистрали и трубопроводы
Компания «РТ-Техприемка», входящая в Ростех, презентовала цифровые датчики температуры грунтов, предназначенные для использования в зоне вечной мерзлоты. Оборудование помогает предотвращать аварии на северных магистралях и трубопроводах, где важен постоянный контроль температуры почвы.
В России представили датчики для контроля температуры вечной мерзлоты
© Ростех

Датчики НПП «Эталон» способны одновременно измерять температуру в нескольких точках объекта, включая мерзлые, промерзающие и протаивающие грунты. Все элементы соединены гибким кабелем, который сохраняет эластичность при температурах от минус 50 до плюс 100 градусов. Устройство отличается высоким уровнем защиты от пыли и влаги, а также имеет специальную маркировку взрывобезопасности. Это позволяет использовать его в опасных средах с риском возгорания метана или угольной пыли.

Изготовленные из отечественных материалов в рамках программы импортозамещения, датчики соответствуют российским стандартам промышленной безопасности для нефтегазовой отрасли и защищены патентом РФ. Ежегодно компания поставляет более двух тысяч таких устройств для северных регионов.