В России представили экологичный метод производства стали

Опубликовано 14 мая 2025, 13:181 мин.
В России представили экологичный метод производства сталиСокращение выбросов и энергозатрат на 50%
В пресс-службе Национального исследовательского университета «МЭИ» сообщили, что ученые вуза разработали новый способ производства стали, который снижает вредное воздействие на окружающую среду. Технология позволяет восстанавливать железо из руд без использования угля и кокса, заменяя их природным газом и углеродводородной смесью.
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Метод основан на жидкофазном восстановлении железа в специальном реакторе. Процесс занимает не более 12 минут и исключает стадию получения чугуна, которая характерна для традиционной металлургии. Конструкция реактора обеспечивает непрерывность производства, а также не требует дополнительного оборудования для генерации восстановительного газа.
Как заявили в университете, внедрение технологии сократит энергопотребление при производстве стали почти вдвое. Также уменьшатся выбросы загрязняющих веществ и себестоимость продукции. По словам ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева, это стало возможным благодаря переходу на одностадийный процесс, который оптимизирует все этапы.