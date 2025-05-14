В России представили экологичный метод производства стали

Метод основан на жидкофазном восстановлении железа в специальном реакторе. Процесс занимает не более 12 минут и исключает стадию получения чугуна, которая характерна для традиционной металлургии. Конструкция реактора обеспечивает непрерывность производства, а также не требует дополнительного оборудования для генерации восстановительного газа.

Как заявили в университете, внедрение технологии сократит энергопотребление при производстве стали почти вдвое. Также уменьшатся выбросы загрязняющих веществ и себестоимость продукции. По словам ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева, это стало возможным благодаря переходу на одностадийный процесс, который оптимизирует все этапы.