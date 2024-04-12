В России представили футуристичные электросамокаты NAVEE с «киберпанк-дизайном»

Модель N65i также обладает высокой мощностью и большой дальностью поездки. Ее двигатель достигает 1000 Вт, а на одном заряде можно проехать до 65 км. Этот самокат оснащен тройными тормозами, поворотниками и имеет степень влагозащиты IPX5. Благодаря складному дизайну, он занимает меньше места при хранении.

В дополнение к сверхмощным моделям, компания также представила линейку V, включающую в себя модель V50i Pro. Этот электросамокат способен разгоняться до 32 км/ч и проезжать до 50 км на одном заряде.

Генеральный директор NAVEE в СНГ, Гарри Го, выразил уверенность в успешном выходе их продукции на рынок. Он отметил, что компания ожидает занять до 10% доли рынка к концу текущего года.