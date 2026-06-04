В России представили компактные ИИ-модели для работы с данными

Новая система строится по принципу Optimal Cognitive Core. В отличие от крупных языковых моделей с миллиардами параметров, она ориентирована не на хранение знаний, а на анализ информации и работу с базами данных, поисковыми системами и другими инструментами, сообщили в пресс-службе института AIRI.

По данным разработчиков, такие модели работают быстрее традиционных в 1,5−2 раза и требуют примерно в 1,5 раза меньше вычислительных ресурсов. Их можно запускать на ноутбуках и смартфонах. Решение уже доступно в открытом доступе и предназначено для финансовых, медицинских и корпоративных систем.