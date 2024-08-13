В России представили малый спутник для исследования атмосферы

Новый аппарат продолжает линейку наноспутников, созданных Бауманским университетом. Он оснащен системой радиозатменного зондирования и автоматической идентификационной системой, которая позволяет отслеживать речные и морские суда даже в труднодоступных районах, таких как Севморпуть, отметили в пресс-службе вуза.

По словам разработчиков, аппаратура спутника создана с участием студентов, что подтверждает практическую значимость взаимодействия университета с различными организациями. Ранее запущенные аппараты уже продемонстрировали свою эффективность в исследовании космической погоды и мониторинге транспортных средств.