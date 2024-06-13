В России представили миниатюрный одноплатный компьютер на базе «Эльбрус-2С3»

Процессор «Эльбрус-2С3» с двумя ядрами и тактовой частотой от 1600 МГц обеспечивает высокую производительность, а встроенное графическое ядро делает его идеальным для систем отображения информации.

Модуль поддерживает до 8 ГБ оперативной памяти и может быть оснащен твердотельным накопителем от 60 до 480 ГБ. Теплораспределительная пластина обеспечивает эффективное охлаждение при потреблении не более 40 Вт. МП21 предназначен для работы в экстремальных условиях, включая температурный диапазон от -40 до +55 °C, что делает его идеальным для авиационных вычислительных систем.