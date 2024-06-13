Опубликовано 13 июня 2024, 11:55
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В России представили миниатюрный одноплатный компьютер на базе «Эльбрус-2С3»Его размер 95 на 95 мм
Холдинг «Росэлектроника», входящий в Госкорпорацию Ростех, анонсировал выпуск нового одноплатного компьютера МП21, основанного на процессоре «Эльбрус-2С3». Устройство размером 95 на 95 мм представляет собой самое компактное решение среди аналогов на российском рынке.
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Процессор «Эльбрус-2С3» с двумя ядрами и тактовой частотой от 1600 МГц обеспечивает высокую производительность, а встроенное графическое ядро делает его идеальным для систем отображения информации.
Модуль поддерживает до 8 ГБ оперативной памяти и может быть оснащен твердотельным накопителем от 60 до 480 ГБ. Теплораспределительная пластина обеспечивает эффективное охлаждение при потреблении не более 40 Вт. МП21 предназначен для работы в экстремальных условиях, включая температурный диапазон от -40 до +55 °C, что делает его идеальным для авиационных вычислительных систем.