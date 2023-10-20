В России представили отечественные экскаваторы

Компания планирует выпустить фронтальные погрузчики и экскаваторы, полностью заменяющие импортные аналоги, до конца 2023 года. Эти машины будут производиться на заводах в Твери и Челябинске.

Представленные модели являются полностью локализованными, что делает их особенно важными для отечественного рынка. Комплектующие для техники, также как и двигатели, производятся в России. Директор по продажам компании, Роман Романов, уточнил, что для достижения полной локализации в машины будут установлены российские двигатели, вместо китайских.

Фронтальные погрузчики и экскаваторы этих моделей станут конкурентоспособными предложениями на рынке. Такие экскаваторы в настоящее время единственные, производимые в России.

Эта техника, поставляемая по всей стране и в страны СНГ, используется в различных секторах, среди основных заказчиков - РЖД, "Газпром", "Транснефть" и "Роснефть".