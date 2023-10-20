В России представили отечественные экскаваторы

В России представили отечественные экскаваторыДо конца года выпустят технику, полностью заменяющую импортные аналоги
Директор по продажам компании UMG Роман Романов рассказал, что компания во время Международного строительного чемпионата представила инновационные строительные отечественные машины, готовые занять своё место на рынке, пишет ТАСС.
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Компания планирует выпустить фронтальные погрузчики и экскаваторы, полностью заменяющие импортные аналоги, до конца 2023 года. Эти машины будут производиться на заводах в Твери и Челябинске.
Представленные модели являются полностью локализованными, что делает их особенно важными для отечественного рынка. Комплектующие для техники, также как и двигатели, производятся в России. Директор по продажам компании, Роман Романов, уточнил, что для достижения полной локализации в машины будут установлены российские двигатели, вместо китайских.
Фронтальные погрузчики и экскаваторы этих моделей станут конкурентоспособными предложениями на рынке. Такие экскаваторы в настоящее время единственные, производимые в России.
Эта техника, поставляемая по всей стране и в страны СНГ, используется в различных секторах, среди основных заказчиков - РЖД, "Газпром", "Транснефть" и "Роснефть".