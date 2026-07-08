В России представили первый отечественный анаморфотный кинообъектив

Объектив использует систему цилиндрических линз, которая сжимает изображение по горизонтали и позволяет получать широкий кадр без искажений по краям и затемнения в углах. Коэффициент анаморфирования составляет 1 к 2. Устройство рассчитано на цифровые камеры с байонетом PL, также возможно применение переходников.

В линейку входят модели с фокусным расстоянием 40, 60, 80 и 100 мм. Серийное производство планируют начать в 2027 году. Первая установочная партия составит 4 комплекта, а тестовые образцы должны появиться уже в 2026 году.