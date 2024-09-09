В России представили платформу для интеграции радиосканеров

Опубликовано 09 сентября 2024, 17:531 мин.
В России представили платформу для интеграции радиосканеровДля мониторинга воздушного пространства
Конструкторское бюро «Фарватер» создало программную платформу для интеграции и отображения данных от радиосканеров различных производителей. Это ПО позволяет обнаруживать аппараты в воздушном пространстве по характерным сигнатурам их сигналов.
© Ferra.ru
По словам руководителя проекта Романа Старикова, новое программное обеспечение интегрируется не только с радиосканерами, разработанными «Фарватером», но и с другими устройствами. Оператор сможет управлять несколькими сканерами одновременно с одного монитора и проводить мониторинг воздушного пространства. В будущем планируется автоматизация этого процесса.
Стариков добавил, что программное решение было впервые представлено на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница — 2024». Ориентированное на гражданский рынок ПО поможет упорядочить работу с различными радиосканерами.