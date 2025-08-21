В России представили полностью отечественный дрон «Ветер. Спасатель»

Дрон предназначен для наблюдения за стихийными бедствиями, лесными пожарами, паводками и техногенными катастрофами. Он передаёт видеотрансляцию в реальном времени и оснащён тепловизором для работы в сложных условиях.

Время полёта составляет 60−90 минут, дальность действия — до 23 километров в зависимости от рельефа местности. Аппарат способен оперативно оценивать обстановку, координировать действия спасателей и контролировать восстановительные работы.

Разработка адаптирована для гражданских задач и нужд населения. Она особенно эффективна при эвакуации людей из зон бедствий и поисково-спасательных операциях.