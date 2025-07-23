В России представили систему цифрового управления предприятиями

Новая платформа объединяет данные из различных корпоративных систем — CRM, 1С, электронного документооборота, систем контроля доступа и других источников. На основе этой информации система строит динамические модели управления, предоставляя руководителям детализированную аналитику по каждому подразделению и сотруднику.

Ключевое отличие от традиционных BI-инструментов — способность не только анализировать текущее состояние процессов, но и прогнозировать их развитие. Это позволяет заранее выявлять кадровые риски и оперативно принимать управленческие решения.

Как отметил Александр Леонов, заместитель генерального директора «РТ-Техприемки», система особенно полезна для промышленных предприятий и крупных организаций с распределённой структурой. Она помогает снизить административную нагрузку, повысить прозрачность процессов и укрепить трудовую дисциплину.