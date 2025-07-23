В России
Опубликовано 23 июля 2025, 19:31
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В России представили систему цифрового управления предприятиями

Решение сокращает просроченные задачи на 40%
Компания «РТ-Техприемка», входящая в госкорпорацию Ростех, разработала аналитическую платформу «Workflow-монитор» для контроля бизнес-процессов. Система уже показала свою эффективность на пилотных проектах, сократив количество невыполненных в срок поручений на 42% за три месяца использования.
В России представили систему цифрового управления предприятиями

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Новая платформа объединяет данные из различных корпоративных систем — CRM, 1С, электронного документооборота, систем контроля доступа и других источников. На основе этой информации система строит динамические модели управления, предоставляя руководителям детализированную аналитику по каждому подразделению и сотруднику.

Ключевое отличие от традиционных BI-инструментов — способность не только анализировать текущее состояние процессов, но и прогнозировать их развитие. Это позволяет заранее выявлять кадровые риски и оперативно принимать управленческие решения.

Как отметил Александр Леонов, заместитель генерального директора «РТ-Техприемки», система особенно полезна для промышленных предприятий и крупных организаций с распределённой структурой. Она помогает снизить административную нагрузку, повысить прозрачность процессов и укрепить трудовую дисциплину.