В России
Опубликовано 08 ноября 2024, 13:28
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В России представили установку для безопасного хранения радиоактивных отходов

Отходы превращаются в стекло с помощью индукционной плавки
В пресс-службе Радиевого института имени В. Г. Хлопина сообщили, что ученые вуза разработали и успешно испытали новую установку, которая позволяет безопасно утилизировать радиоактивные отходы, преобразуя их в боросиликатное стекло. Этот метод основан на индукционной плавке в так называемом горячем тигле, что обеспечивает надежную изоляцию отходов для долгосрочного хранения.
В России представили установку для безопасного хранения радиоактивных отходов

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Уникальность новой установки заключается в ее экономичности: она потребляет в четыре раза меньше энергии по сравнению с аналогами, не требует значительных вложений в эксплуатацию и позволяет максимально концентрировать отходы перед запечатыванием. В ближайшее время установка пройдет опытно-промышленную эксплуатацию на радиохимическом заводе «Сибирский химический комбинат» (СХК), отметили в пресс-службе.

Директор института Константин Вергазов пояснил, что технология индукционной плавки может быть адаптирована и для переработки высокоактивных отходов, образующихся при использовании ядерного топлива. Современные решения, внедряемые на СХК, не только способствуют безопасному обращению с отходами, но и поддерживают экологическую политику Росатома.