В России представили установку для безопасного хранения радиоактивных отходов

Уникальность новой установки заключается в ее экономичности: она потребляет в четыре раза меньше энергии по сравнению с аналогами, не требует значительных вложений в эксплуатацию и позволяет максимально концентрировать отходы перед запечатыванием. В ближайшее время установка пройдет опытно-промышленную эксплуатацию на радиохимическом заводе «Сибирский химический комбинат» (СХК), отметили в пресс-службе.

Директор института Константин Вергазов пояснил, что технология индукционной плавки может быть адаптирована и для переработки высокоактивных отходов, образующихся при использовании ядерного топлива. Современные решения, внедряемые на СХК, не только способствуют безопасному обращению с отходами, но и поддерживают экологическую политику Росатома.