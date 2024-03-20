В России представили установку для изучения зарождения жизни на Земле

Опубликовано 20 марта 2024, 20:48
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В России представили установку для изучения зарождения жизни на ЗемлеОна является первой в стране
На заседании ученого совета Самарского филиала Физического института им. П. Н. Лебедева Российской академии наук (РАН) была представлена первая в России экспериментальная установка, способная воспроизводить условия глубокого космоса для изучения механизмов зарождения жизни на Земле. Этот проект призван найти пути образования простейших биомолекул и ответить на вопрос о возможности существования жизни в космосе помимо Земли.
Установка мирового уровня воспроизводит условия глубокого вакуума межзвездной среды и позволяет исследовать эволюцию органических молекул в галактике. Подобные установки уже существуют в США и Китае, но в России это первый проект подобного рода.
Ученые надеются на сотрудничество с заинтересованными исследователями и уже имеют контакты с научными центрами. Установка стала ключевым элементом Центра лабораторной астрофизики Самарского филиала ФИАН.