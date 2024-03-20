В России представили установку для изучения зарождения жизни на Земле

Установка мирового уровня воспроизводит условия глубокого вакуума межзвездной среды и позволяет исследовать эволюцию органических молекул в галактике. Подобные установки уже существуют в США и Китае, но в России это первый проект подобного рода.

Ученые надеются на сотрудничество с заинтересованными исследователями и уже имеют контакты с научными центрами. Установка стала ключевым элементом Центра лабораторной астрофизики Самарского филиала ФИАН.