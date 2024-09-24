В России представлен цифровой двойник трассы М-11

Цифровой двойник представляет собой высокоточную карту дороги и её инфраструктуры, которая взаимодействует с автономным транспортом. В его состав входит центр управления, собирающий данные о состоянии дороги и подключающийся к интеллектуальной системе управления движением. Это позволяет беспилотным грузовикам получать актуальную информацию о трафике, погоде и происшествиях.

По словам генерального директора «СофтТелематики» Дмитрия Казаринова, подключение к цифровому двойнику позволяет автомобилям «видеть» события за пределами своей зоны видимости, обеспечивая безопасное и эффективное управление транспортными потоками.