В России
Опубликовано 24 сентября 2024, 20:31
1 мин.

В России представлен цифровой двойник трассы М-11

Система обеспечит безопасное движение без водителей
На сайте министерства транспорта Российской Федерации сообщается, что в рамках запуска беспилотного движения без водителя был представлен цифровой двойник трассы М-11, разработанный компанией «СофтТелематика», входящей в концерн «Телематика». Эта технология обеспечит круглосуточный контроль за движением беспилотных автомобилей в реальном времени.
В России представлен цифровой двойник трассы М-11

© Ferra.ru

Цифровой двойник представляет собой высокоточную карту дороги и её инфраструктуры, которая взаимодействует с автономным транспортом. В его состав входит центр управления, собирающий данные о состоянии дороги и подключающийся к интеллектуальной системе управления движением. Это позволяет беспилотным грузовикам получать актуальную информацию о трафике, погоде и происшествиях.

По словам генерального директора «СофтТелематики» Дмитрия Казаринова, подключение к цифровому двойнику позволяет автомобилям «видеть» события за пределами своей зоны видимости, обеспечивая безопасное и эффективное управление транспортными потоками.