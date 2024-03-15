В России приблизились к созданию нового лекарства против опухоли мозга

Опубликовано 15 марта 2024, 23:58
1 мин.
В России приблизились к созданию нового лекарства против опухоли мозгаИзменили всего лишь одну химическую составляющую
Научный коллектив, включая исследователей НИЯУ МИФИ, смог управлять химическими соединениями, которые могут стать основой для лекарств против опухоли мозга. Опубликованные в журнале «Cancers» результаты исследования обещают новую эру в разработке противоопухолевых препаратов.
Ученые стремились научиться контролировать свойства пиридохиназолинов — веществ, способных блокировать белки, важные для выживания глиобластомы, опасной формы опухоли мозга. Изменение всего лишь одной химической составляющей в молекуле позволило управлять спектром целевых белков, открывая новые перспективы в создании лекарств.
С использованием современных методов вычислительной химии, ученые провели обширные теоретические расчеты, выяснив, как можно манипулировать механизмом действия потенциальных препаратов. Эксперименты на клетках глиобластомы подтвердили результаты, полученные на бумаге, что открывает дорогу к перспективным клиническим исследованиям.