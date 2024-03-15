В России приблизились к созданию нового лекарства против опухоли мозга

Ученые стремились научиться контролировать свойства пиридохиназолинов — веществ, способных блокировать белки, важные для выживания глиобластомы, опасной формы опухоли мозга. Изменение всего лишь одной химической составляющей в молекуле позволило управлять спектром целевых белков, открывая новые перспективы в создании лекарств.

С использованием современных методов вычислительной химии, ученые провели обширные теоретические расчеты, выяснив, как можно манипулировать механизмом действия потенциальных препаратов. Эксперименты на клетках глиобластомы подтвердили результаты, полученные на бумаге, что открывает дорогу к перспективным клиническим исследованиям.