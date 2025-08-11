В России придумали быстрый способ подсчета клеток микроводорослей

Разработка работает на обычном компьютере и обрабатывает один образец примерно за 30 секунд, тогда как традиционный ручной метод с использованием счетной камеры Горяева занимает около получаса. При этом точность подсчета сопоставима с результатами, полученными вручную.

Быстрый расчет концентрации клеток позволит ускорить выращивание микроводорослей для промышленного применения, а также повысит эффективность экологических исследований. Сегодня микроводоросли активно используют в пищевой и косметической промышленности, фармацевтике, очистке водоемов и как источник альтернативного топлива.

При массовом выращивании важно подбирать оптимальные условия для роста и деления клеток. Показатель концентрации помогает сравнивать разные образцы и выявлять факторы, влияющие на их развитие. Однако традиционная методика требует много времени и сил, особенно при большом количестве анализов, что увеличивает риск ошибок.