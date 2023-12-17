В России придумали, как сэкономить на отоплении

Устройство призвано использовать тепло, содержащееся в вытяжном воздухе, для нагрева воздуха, поступающего в помещение. Суть в том, чтобы максимально эффективно передавать тепло и влагу между воздушными потоками, снижая энергозатраты на подогрев воздуха, пояснил профессор Юрий Печенегов.

По словам представителей университета, это устройство может значительно сократить платежи за отопление в помещениях с хорошей теплоизоляцией. Основной расход будет связан уже лишь с электроэнергией.

Эта технология, согласно ученым, может быть использована в жилых домах, офисах и производственных помещениях. Если проект получит широкое применение, он может заменить традиционные системы центрального отопления.