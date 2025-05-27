В России придумали, как спасти электросамокатчиков от ДТП

Основой работы модуля стал набор датчиков: камера, дальномеры и ультразвуковые сенсоры. Совместно с алгоритмами распознавания препятствий они позволяют фиксировать объекты на пути самоката в режиме почти реального времени — с интервалом 0,7 секунды. Это дает устройству возможность вовремя снижать скорость или полностью тормозить в случае угрозы столкновения.

Разработанная система весит 360 граммов, а ее размеры составляют 10 на 20 сантиметров. При этом датчики расположены так, что обеспечивают обзор 108 градусов сверху и 42 градуса сбоку — это помогает фиксировать объекты, находящиеся не только прямо по курсу, но и на обочине движения. Питание устройство получает от аккумулятора самоката, а для стабильной работы предусмотрена специальная плата, разработанная учеными.