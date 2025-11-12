В России придумали, как «услышать» износ опор ЛЭП

Диагностика основывается на частоте собственных колебаний опоры, которую измеряют специальные датчики, также разработанные в НГТУ. Эти приборы собирают большие объемы данных, а программа анализирует их и распределяет опоры по категориям — от полностью исправных до требующих ремонта.

Ранее контроль состояния линий электропередачи проводили вручную раз в несколько лет, фиксируя десятки параметров. Новая технология сокращает время диагностики и снижает затраты. Программа уже получила официальное свидетельство о регистрации и используется в учебном процессе для подготовки инженеров нового поколения.