В России придумали, как «услышать» износ опор ЛЭП

Опубликовано 12 ноября 2025, 12:451 мин.
В России придумали, как «услышать» износ опор ЛЭППрограмма сама определяет состояние конструкций
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что специалисты вуза создали программное обеспечение, которое автоматически оценивает износ опор линий электропередачи. Система классифицирует конструкции по степени повреждения и помогает планировать ремонты и расходы на обслуживание.
Диагностика основывается на частоте собственных колебаний опоры, которую измеряют специальные датчики, также разработанные в НГТУ. Эти приборы собирают большие объемы данных, а программа анализирует их и распределяет опоры по категориям — от полностью исправных до требующих ремонта.
Ранее контроль состояния линий электропередачи проводили вручную раз в несколько лет, фиксируя десятки параметров. Новая технология сокращает время диагностики и снижает затраты. Программа уже получила официальное свидетельство о регистрации и используется в учебном процессе для подготовки инженеров нового поколения.