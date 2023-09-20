В России
17:10, 20 сентября 2023
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В России придумали способ компенсировать недостаток пресной воды на Земле

Устройство уже запатентовано

Ученые кафедр «Электрические станции, сети и системы электроснабжения» и «Промышленная теплоэнергетика» Южно-Уральского Государственного Университета придумали способ компенсировать недостаток пресной воды на Земле.

В России придумали способ компенсировать недостаток пресной воды на Земле

© Ferra

Ученые создали и запатентовали устройство, которое можно использовать для опреснения морской воды и очистки грунтовых вод. Оно может использоваться при низких источниках энергии.

Очевидно, что потребности в чистой воде практически безграничны. С учетом того, что запасы морской соленой воды и грунтовых подземных вод исчисляются тысячами кубических километров, очистка этой воды от солей могла бы стать решением вопроса водоснабжения.

Соломин Евгений Викторович
Директор Международного Инновационного Центра «Альтернативная Энергетика»

Устройство может выдавать количество воды, необходимое одному человеку в сутки при этом тратит 1 кВт/час. Также разработка абсолютно автономная и получает энергию от солнечного модуля.

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