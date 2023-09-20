В России придумали способ компенсировать недостаток пресной воды на Земле

В России придумали способ компенсировать недостаток пресной воды на ЗемлеУстройство уже запатентовано
Ученые кафедр «Электрические станции, сети и системы электроснабжения» и «Промышленная теплоэнергетика» Южно-Уральского Государственного Университета придумали способ компенсировать недостаток пресной воды на Земле.
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Ученые создали и запатентовали устройство, которое можно использовать для опреснения морской воды и очистки грунтовых вод. Оно может использоваться при низких источниках энергии.
Очевидно, что потребности в чистой воде практически безграничны. С учетом того, что запасы морской соленой воды и грунтовых подземных вод исчисляются тысячами кубических километров, очистка этой воды от солей могла бы стать решением вопроса водоснабжения.
Устройство может выдавать количество воды, необходимое одному человеку в сутки при этом тратит 1 кВт/час. Также разработка абсолютно автономная и получает энергию от солнечного модуля.