В России примут закон о профилактике киберпреступлений

Опубликовано 16 апреля 2026, 12:37
В России примут закон о профилактике киберпреступленийДоля киберпреступлений достигла почти 40%
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что законопроект о профилактике киберпреступлений планируют принять до конца весенней сессии. После этого в стране запустят комплексные программы повышения цифровой грамотности населения. Соответствующие документы уже разрабатывает правительство, пишет ТАСС.
По словам Метелева, сейчас доля киберпреступлений составляет около 38% от всех зарегистрированных преступлений. Особенно уязвимы молодежь и пожилые люди из-за недостаточного уровня цифровых и финансовых знаний. У некоторых регионов, например Челябинской и Ростовской областей, Хабаровского края и ХМАО, уже есть большой опыт профилактики. Задача масштабировать его на всю страну.
Председатель комитета по информполитике Сергей Боярский добавил, что нужно усилить взаимодействие между ведомствами. К работе привлекут не только Минцифры и МВД, но и Минпросвещения с Минобрнауки.