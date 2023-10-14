В России приступили к монтажу главного корпуса первой в стране гигафабрики

Проект гигафабрики чрезвычайно важен не только для Росатома, но и для региона, и российской экономики в целом. Ожидаем, что его реализация внесет весомый вклад в развитие электродвижения в стране, а также создаст дополнительные рабочие места в Калининградской области. Отмечу, что все работы идут в строгом соответствии с графиком.