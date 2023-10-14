В России приступили к монтажу главного корпуса первой в стране гигафабрики

В России приступили к монтажу главного корпуса первой в стране гигафабрикиПо производству литий-ионных аккумуляторов
В России начали монтаж главного корпуса первой в стране гигафабрики по производству литий-ионных аккумуляторов в Калининградской области, городе Неман. Cобытие прошло отметили в ходе рабочего визита генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева и губернатора Калининградской области Антона Алиханова.
Эта гигафабрика обещает стать катализатором развития региона и российской экономики в целом. По проекту запланировано 18 зданий и сооружений, общей площадью почти 100 000 квадратных метров. Главный технологический корпус производства будет 600 метров в длину и почти 100 метров в ширину. Именно здесь будут проводиться высокотехнологичные процессы производства аккумуляторных ячеек. Полный цикл производства оборудован сто пятидесятью единиц инновационного оборудования. Автоматизация производства достигнет 90%.
Проект гигафабрики чрезвычайно важен не только для Росатома, но и для региона, и российской экономики в целом. Ожидаем, что его реализация внесет весомый вклад в развитие электродвижения в стране, а также создаст дополнительные рабочие места в Калининградской области. Отмечу, что все работы идут в строгом соответствии с графиком.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что это один из важнейших проектов для экономики региона.
Строительство гигафабрики становится катализатором социально-экономического развития Неманского округа, наших восточных муниципалитетов. Для калининградской экономики - это один из крупнейших инвестиционных проектов. Для нас особенно важен стратегический, долгосрочный подход Росатома к развитию территорий своего присутствия: команда госкорпорации кропотливо работает с местными учебными заведениями, сообществами, закладывая в регионе фундамент не только крупного высокотехнологичного производства, но и социально ответственной работы.