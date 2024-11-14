В России приступили к монтажу оборудования для термоядерного реактора ИТЭР

Гиротроны — это высокотехнологичные устройства, которые играют ключевую роль в поддержании стабильности термоядерных реакций, нагревая плазму и обеспечивая генерацию электрического тока. Эти системы необходимы для успешного функционирования реактора ИТЭР, который является важным проектом для мирового термоядерного энергетического будущего. Разработка гиротронов осуществляется Институтом прикладной физики РАН, а их производство — на предприятии «Гиком».

Директор Проектного центра ИТЭР Росатома Анатолий Красильников отметил, что российские специалисты полностью обеспечат выполнение всех работ на площадке, чтобы гарантировать успешную реализацию проекта.