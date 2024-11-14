В России приступили к монтажу оборудования для термоядерного реактора ИТЭР

Опубликовано 14 ноября 2024, 16:061 мин.
В России приступили к монтажу оборудования для термоядерного реактора ИТЭРРаботы закончаться 30 ноября
В пресс-службе госкорпорации Росатом сообщили, что российские специалисты приступили к новому этапу работ на международном термоядерном экспериментальном реакторе ИТЭР, расположенном во Франции. Инженеры НПО «Гиком» из Нижнего Новгорода начали монтаж отечественных гиротронных комплексов, которые обеспечат дополнительный нагрев плазмы в реакторе. Эти работы закончаться 30 ноября текущего года.
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Гиротроны — это высокотехнологичные устройства, которые играют ключевую роль в поддержании стабильности термоядерных реакций, нагревая плазму и обеспечивая генерацию электрического тока. Эти системы необходимы для успешного функционирования реактора ИТЭР, который является важным проектом для мирового термоядерного энергетического будущего. Разработка гиротронов осуществляется Институтом прикладной физики РАН, а их производство — на предприятии «Гиком».
Директор Проектного центра ИТЭР Росатома Анатолий Красильников отметил, что российские специалисты полностью обеспечат выполнение всех работ на площадке, чтобы гарантировать успешную реализацию проекта.