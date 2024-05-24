В России приступили к созданию 3D-моделей арт-объектов для реставрации

На первом этапе были отсканированы и смоделированы скульптуры Пьеро Джиларди и Гомеса Луиса. Технология позволяет не только следить за состоянием произведений, но и сохранить их цифровые версии. В случае разрушения объекта его можно будет воссоздать.

Ранее использовались бумажные маркеры, но они не позволяли точно отслеживать изменения. Новая методика обеспечит реставраторов данными с точностью до долей миллиметра, что особенно важно для сохранения объектов в сложном состоянии.

Работа ученых ЛЭТИ поможет сохранить уникальные произведения искусства для будущих поколений.