В России приступили к созданию 3D-моделей арт-объектов для реставрации

Опубликовано 24 мая 2024, 16:45
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В России приступили к созданию 3D-моделей арт-объектов для реставрацииПредметов коллекции Государственного Русского музея
Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» начали создавать 3D-модели предметов коллекции Государственного Русского музея. Эта работа необходима для реставрации и мониторинга состояния арт-объектов.
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На первом этапе были отсканированы и смоделированы скульптуры Пьеро Джиларди и Гомеса Луиса. Технология позволяет не только следить за состоянием произведений, но и сохранить их цифровые версии. В случае разрушения объекта его можно будет воссоздать.
Ранее использовались бумажные маркеры, но они не позволяли точно отслеживать изменения. Новая методика обеспечит реставраторов данными с точностью до долей миллиметра, что особенно важно для сохранения объектов в сложном состоянии.
Работа ученых ЛЭТИ поможет сохранить уникальные произведения искусства для будущих поколений.