В России призвали к философскому осмыслению сосуществования с ИИ

Опубликовано 27 июня 2026, 15:331 мин.
В России призвали к философскому осмыслению сосуществования с ИИОбсуждение роли человека
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости философского осмысления принципов сосуществования человека с искусственным интеллектом (ИИ). Выступая на конференции «Философия будущего» в МГУ, он подчеркнул, что жизнь рядом с искусственным разумом требует новых подходов.
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Вице-премьер отметил, что конференция собрала философов из разных стран и стала крупным событием. По его словам, обсуждение философии на уровне государства, науки и бизнеса подтверждает ее возвращение в центр общественного внимания. Одной из ключевых тем Чернышенко назвал образ будущего, особенно актуальный на фоне слома прежних глобальных структур.
Ректор МГУ Виктор Садовничий подчеркнул, что будущее нельзя сводить только к технологическим прогнозам, и напомнил о философской традиции университета. Вице-президент РАН Николай Макаров добавил, что проекты будущего должны опираться на исторический опыт и культурное наследие, которые становятся движущей силой развития.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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