В России призвали к философскому осмыслению сосуществования с ИИ

Вице-премьер отметил, что конференция собрала философов из разных стран и стала крупным событием. По его словам, обсуждение философии на уровне государства, науки и бизнеса подтверждает ее возвращение в центр общественного внимания. Одной из ключевых тем Чернышенко назвал образ будущего, особенно актуальный на фоне слома прежних глобальных структур.

Ректор МГУ Виктор Садовничий подчеркнул, что будущее нельзя сводить только к технологическим прогнозам, и напомнил о философской традиции университета. Вице-президент РАН Николай Макаров добавил, что проекты будущего должны опираться на исторический опыт и культурное наследие, которые становятся движущей силой развития.