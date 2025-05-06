В России призвали к осторожности при использовании ИИ в искусстве

По ее мнению, искусственный интеллект может быть полезен в тех случаях, когда решение задачи требует значительных временных затрат, и ИИ способен выполнить работу за короткий срок. Однако она предостерегает от чрезмерного использования технологий, особенно в искусстве, так как это может привести к созданию произведений, лишенных душевного содержания.

Казарновская считает, что ИИ не должен заменить человеческое сердце и душу, которые являются важными компонентами творческой работы. Использование технологий в искусстве должно оставаться в рамках, где они служат дополнением, а не заменой человеческому участию.

В заключение она заявила, что избыточное доверие к искусственному интеллекту в творчестве может быть опасным и требует особой осторожности.