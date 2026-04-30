В России призвали молодежь учиться управлять ИИ

Опубликовано 30 апреля 2026, 19:591 мин.
В России призвали молодежь учиться управлять ИИНавыки станут базовыми
Молодым людям стоит с раннего возраста осваивать работу с искусственным интеллектом (ИИ) и использовать его как инструмент для выполнения задач. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках IO Открытого диалога на площадке Национального центра «Россия». По его оценке, современные специалисты уже на старте карьеры могут применять ИИ в работе.
Он отметил, что раньше сотрудники начинали с базовых задач, связанных с анализом информации и поиском данных. Сейчас же доступ к цифровым инструментам позволяет быстрее переходить к более сложным функциям и управлению процессами с участием ИИ.
По словам Орешкина, это формирует новые навыки, включая проектное мышление и способность организовывать работу. Искусственный интеллект рассматривается как технология, которая будет применяться в разных сферах и влиять на профессиональную деятельность.