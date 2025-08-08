В России призвали создавать видеоигры на основе исторической достоверности

Заместитель министра науки и высшего образования и сопредседатель РИО Константин Могилевский заявил, что такой подход позволит формировать у игроков правильное представление об исторических событиях. Он отметил, что речь идет именно о точном отражении реальности, а не о вольной интерпретации фактов.

В России уже ведется работа над проектами, которые можно назвать патриотическими играми. В их разработке участвуют как крупные коммерческие компании, так и независимые студии. Разработчики обращаются за консультациями к профессиональным историкам, чтобы содержание игр соответствовало документальным источникам.

По мнению представителей РИО, такие инициативы могут стать важным инструментом популяризации отечественной истории среди молодежи, которая все больше времени проводит в виртуальном пространстве.