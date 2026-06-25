В России призвали тиражировать лучшие региональные практики ИИ

Опубликовано 25 июня 2026, 14:581 мин.
В России призвали тиражировать лучшие региональные практики ИИДля ускорения решений
Помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин на заседании Госсовета РФ по направлению «Экономика данных» заявил о необходимости распространять успешные практики использования искусственного интеллекта (ИИ) в регионах. По его словам, такие решения могут помочь сократить затраты, сэкономить время и быстрее решать вопросы жителей.
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Комиссия Госсовета по направлению «Экономика данных» совместно с Минцифры изучила региональные проекты с применением ИИ и отобрала те, которые показали результативность.
В рамках национального плана развития технологий искусственного интеллекта для регионов будут утверждены специальные практики. Их эффективность планируют оценивать на федеральном и региональном уровнях. Власти рассчитывают использовать этот механизм для внедрения цифровых инструментов в различных сферах.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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