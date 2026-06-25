В России призвали тиражировать лучшие региональные практики ИИ

Комиссия Госсовета по направлению «Экономика данных» совместно с Минцифры изучила региональные проекты с применением ИИ и отобрала те, которые показали результативность.

В рамках национального плана развития технологий искусственного интеллекта для регионов будут утверждены специальные практики. Их эффективность планируют оценивать на федеральном и региональном уровнях. Власти рассчитывают использовать этот механизм для внедрения цифровых инструментов в различных сферах.