В России продлили эксперимент по исламскому банкингу

Эксперимент проводится в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне. Согласно новому закону, будет создан комитет по стандартам, который займётся разработкой правил исламского банкинга. В него войдут крупнейшие участники эксперимента, отобранные по размеру активов.

Партнёрское финансирование, соответствующее нормам шариата, подразумевает отказ от процентов и строится на принципах совместного участия в прибылях и убытках. Как отмечают эксперты, это может привлечь инвестиции из мусульманских стран и расширить международное сотрудничество.

Закон также расширяет перечень разрешённых операций. Теперь участники эксперимента смогут заниматься взаимным страхованием, управлением ценными бумагами и ведением счетов. При этом ужесточаются требования к участникам: в реестр не внесут организации с нарушениями или признаками банкротства.