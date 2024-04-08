В России продлили программу синхротронных и нейтронных исследований

Премьер отметил, что это решение является частью широкой стратегии по укреплению научного потенциала России. Программа включает в себя различные исследовательские объекты по всей стране, такие как Сибирский кольцевой источник фотонов, Российский источник фотонов, реактор «ПИК» и другие.

По словам Мишустина, эти установки позволят не только понять структуру вещества, но и создавать новые материалы. Глава правительства подчеркнул важность развития собственных компетенций в критически важных отраслях для обеспечения технологического суверенитета страны.