В России продлили программу синхротронных и нейтронных исследований

Опубликовано 08 апреля 2024, 13:37
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В России продлили программу синхротронных и нейтронных исследованийНа развитие выделено около 450 миллиардов рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о продлении и расширении программы развития синхротронных и нейтронных исследований до 2030 года. На данное направление выделено около 450 миллиардов рублей. Основной упор делается на создание передовых технологий, модернизацию инфраструктуры и поддержку научных проектов.
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Премьер отметил, что это решение является частью широкой стратегии по укреплению научного потенциала России. Программа включает в себя различные исследовательские объекты по всей стране, такие как Сибирский кольцевой источник фотонов, Российский источник фотонов, реактор «ПИК» и другие.
По словам Мишустина, эти установки позволят не только понять структуру вещества, но и создавать новые материалы. Глава правительства подчеркнул важность развития собственных компетенций в критически важных отраслях для обеспечения технологического суверенитета страны.