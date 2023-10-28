В России продолжат внедряться Wi-Fi в школы после перерыва длиной в год

В России продолжат внедряться Wi-Fi в школы после перерыва длиной в годВ 2024 году
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Олег Качанов, на форуме "Проф-IT" в Новосибирске рассказал, что подключение школ к беспроводной сети Wi-Fi в России будет возобновлено в 2024 году, пишет ТАСС.
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По словам Олега Качанова, в период с 2020 по 2022 год была проведена активная работа по обеспечению школ доступом к Wi-Fi. Это позволило подключить примерно 10 000 школ к беспроводной сети. Однако в 2023 году работа была временно остановлена.
Заместитель министра пояснил, что финансирование для продолжения программы подключения школ к Wi-Fi будет вновь предоставлено в 2024 году. Этот шаг направлен на дальнейшее совершенствование инфраструктуры образования и обеспечение школ современными технологиями. Внедрение Wi-Fi в школы способствует более эффективному обучению и поддерживает развитие цифровых навыков среди учащихся.