В России продолжат внедряться Wi-Fi в школы после перерыва длиной в год

По словам Олега Качанова, в период с 2020 по 2022 год была проведена активная работа по обеспечению школ доступом к Wi-Fi. Это позволило подключить примерно 10 000 школ к беспроводной сети. Однако в 2023 году работа была временно остановлена.

Заместитель министра пояснил, что финансирование для продолжения программы подключения школ к Wi-Fi будет вновь предоставлено в 2024 году. Этот шаг направлен на дальнейшее совершенствование инфраструктуры образования и обеспечение школ современными технологиями. Внедрение Wi-Fi в школы способствует более эффективному обучению и поддерживает развитие цифровых навыков среди учащихся.