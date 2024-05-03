В России продукты для стратегического резерва будут хранить в вечной мерзлоте

Ученые хотят выяснить, можно ли использовать вечную мерзлоту для хранения стратегического запаса продуктов на случай ЧС. В рамках эксперимента образцы продуктов будут храниться в криохранилище в течение пяти лет.

Если результаты будут положительными, то для хранения стратегического запаса продуктов будет построено отдельное криохранилище. Идея использования вечной мерзлоты для хранения продуктов не нова. Еще в советские времена часть стратегического продовольственного запаса СССР хранилась в штольнях недалеко от Якутска.

Старожилы города утверждают, что мясо, пролежавшее в вечной мерзлоте 20−25 лет, сохранило свое качество. Ученые надеются, что новый эксперимент позволит разработать эффективные методы долгосрочного хранения продуктов в условиях вечной мерзлоты.

Это позволит создать надежный стратегический запас продовольствия на случай стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций.