В России прошел спецрейс для наблюдения лунного затмения с воздуха

Опубликовано 08 сентября 2025, 16:481 мин.
В России прошел спецрейс для наблюдения лунного затмения с воздухаЧетыре самолета с пассажирами поднялись в небо над Уралом
Вечером 7 сентября состоялся уникальный авиационный рейс Astro Night, организованный для наблюдения лунного затмения. Проект реализован научно-технической гильдией «Рубежи науки» при поддержке Роскосмоса и аэропорта Внуково.
Четыре самолета вылетели из московского аэропорта в 19:30 и взяли курс на Северный Урал. Маневр над Северным полярным кругом позволил всем пассажирам на борту увидеть астрономическое явление — пик затмения пришелся на 21:12 по московскому времени.
Изначально планировалось, что с одной стороны самолета можно будет наблюдать затмение, а с другой — северное сияние. Однако интенсивность геомагнитной активности оказалась недостаточной для появления авроры.
Особенностью рейса стало присутствие на борту действующих космонавтов Роскосмоса. Олег Кононенко, Андрей Бабкин, Дмитрий Петелин и Константин Борисов общались с пассажирами, делились профессиональным опытом и рассказывали о перспективах российской космической программы.