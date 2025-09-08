В России прошел спецрейс для наблюдения лунного затмения с воздуха

Четыре самолета вылетели из московского аэропорта в 19:30 и взяли курс на Северный Урал. Маневр над Северным полярным кругом позволил всем пассажирам на борту увидеть астрономическое явление — пик затмения пришелся на 21:12 по московскому времени.

Изначально планировалось, что с одной стороны самолета можно будет наблюдать затмение, а с другой — северное сияние. Однако интенсивность геомагнитной активности оказалась недостаточной для появления авроры.

Особенностью рейса стало присутствие на борту действующих космонавтов Роскосмоса. Олег Кононенко, Андрей Бабкин, Дмитрий Петелин и Константин Борисов общались с пассажирами, делились профессиональным опытом и рассказывали о перспективах российской космической программы.