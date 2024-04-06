В России прошла первая олимпиада для школьников по IT-разработке

Среди участников олимпиады были школьники из различных регионов России, включая Калининград и Хабаровск. Победителем стал Михаил Жемчужников из Ростова-на-Дону, создавший приложение для поиска друзей и команд по интересам.

Организаторы мероприятия — Центральный университет, «Тинькофф» и Высшая школа экономики — предложили призерам дополнительные баллы к ЕГЭ, гранты на обучение и возможность прохождения упрощенного отбора на стажировку в «Тинькофф».

Ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич подчеркнул важность выпуска специалистов, которые смогут успешно трудоустроиться в сфере цифровых технологий. Директор по информационным технологиям компании «Тинькофф» Вячеслав Цыганов подчеркнул, что стажировка в компании гарантирует трудоустройство, так как большинство стажеров впоследствии остаются работать в компании.