В России прошли испытания системы мониторинга состояния железных дорог

В России прошли испытания системы мониторинга состояния железных дорогРазработку представил Ростех
В России провели успешные испытания системы мониторинга состояния железных дорог и протяженных объектов. Разработкой и проведением испытания занимались специалисты холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех.
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Система даст возможность следить за подвижками грунта, деформацией конструкций, а также в районах России с особыми климатическими условиями контролировать изменение температуры железной дороги.
Опытный образец системы мониторинга тестировался на перегоне Голуха – Тягун – Аламбай Западно-Сибирской железной дороги. Сейчас сотрудники НПЗ совместно со специалистами РЖД продолжают активную работу по данному проекту – до конца 2024 года планируется создать анализатор, а в 2025 году провести его испытания в реальных условиях.
Также разработка поможет избежать внештатных ситуаций на скоростных железных дорогах.