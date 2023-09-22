В России прошли испытания системы мониторинга состояния железных дорог

Опытный образец системы мониторинга тестировался на перегоне Голуха – Тягун – Аламбай Западно-Сибирской железной дороги. Сейчас сотрудники НПЗ совместно со специалистами РЖД продолжают активную работу по данному проекту – до конца 2024 года планируется создать анализатор, а в 2025 году провести его испытания в реальных условиях.