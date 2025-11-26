В России прошли тепловакуумные испытания спутника EOS-O

Опубликовано 26 ноября 2025, 23:591 мин.
В России прошли тепловакуумные испытания спутника EOS-OЗапуск запланирован на 2027 год
В пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ сообщили, что тепловой макет спутника дистанционного зондирования Земли EOS-O успешно прошёл тепловакуумные испытания. Проверка проводилась в специальных условиях, которые имитируют солнечное излучение и вакуум открытого космоса.
Во время тестов инженеры моделировали работу оборудования при пяти температурных циклах и контролировали поведение систем ориентации, съёмки поверхности Земли и корректировки орбиты. Испытания подтвердили надёжность системы обеспечения теплового режима.
Аппарат рассчитан на орбиту высотой 450−550 км. Его масса составляет 500 кг, а полоса захвата при съёмке достигает 12 км. Разрешение изображения заявлено на уровне 0,5 метра на пиксель, отметили в пресс-службе.
EOS-O станет частью бесшовного цифрового неба России. Запуск спутника запланирован на 2027 год.