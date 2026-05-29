В России протестировали квантовую защиту банковских данных

Опубликовано 29 мая 2026, 19:061 мин.
В России протестировали квантовую защиту банковских данныхКвантовые ключи в инфраструктуре банка
Российские специалисты провели пилотный проект по использованию оборудования квантового распределения ключей в телекоммуникационной инфраструктуре банка. Работу выполнили ВТБ, «Иннопрактика» и АНО «Центр развития квантовых технологий». Итоги представили накануне ПМЭФ-2026.
© Ferra.ru
Технология квантового распределения ключей (разработка АО «ИнфоТеКС») защищает каналы передачи данных на физическом уровне. Любая попытка внешнего вмешательства фиксируется автоматически. Проект подтвердил возможность интеграции квантово-защищенных каналов в действующую банковскую инфраструктуру без остановки операционной деятельности.
Зампред правления ВТБ Вадим Кулик отметил, что важно находить прикладные сценарии применения квантовых технологий. Первый замгендиректора «Иннопрактики» Наталья Попова добавила, что в России уже есть технологическая база для последовательного внедрения таких решений в финансовом секторе и промышленности.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
Теги: