В России
Опубликовано 29 мая 2026, 19:06
1 мин.

В России протестировали квантовую защиту банковских данных

Квантовые ключи в инфраструктуре банка
Российские специалисты провели пилотный проект по использованию оборудования квантового распределения ключей в телекоммуникационной инфраструктуре банка. Работу выполнили ВТБ, «Иннопрактика» и АНО «Центр развития квантовых технологий». Итоги представили накануне ПМЭФ-2026.
В России протестировали квантовую защиту банковских данных

© Ferra.ru

Технология квантового распределения ключей (разработка АО «ИнфоТеКС») защищает каналы передачи данных на физическом уровне. Любая попытка внешнего вмешательства фиксируется автоматически. Проект подтвердил возможность интеграции квантово-защищенных каналов в действующую банковскую инфраструктуру без остановки операционной деятельности.

Зампред правления ВТБ Вадим Кулик отметил, что важно находить прикладные сценарии применения квантовых технологий. Первый замгендиректора «Иннопрактики» Наталья Попова добавила, что в России уже есть технологическая база для последовательного внедрения таких решений в финансовом секторе и промышленности.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#технологии
,
#квантовый
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В России протестировали квантовую защиту банковских данных