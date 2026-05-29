В России протестировали квантовую защиту банковских данных

Технология квантового распределения ключей (разработка АО «ИнфоТеКС») защищает каналы передачи данных на физическом уровне. Любая попытка внешнего вмешательства фиксируется автоматически. Проект подтвердил возможность интеграции квантово-защищенных каналов в действующую банковскую инфраструктуру без остановки операционной деятельности.

Зампред правления ВТБ Вадим Кулик отметил, что важно находить прикладные сценарии применения квантовых технологий. Первый замгендиректора «Иннопрактики» Наталья Попова добавила, что в России уже есть технологическая база для последовательного внедрения таких решений в финансовом секторе и промышленности.