В России протестировали передачу данных в S-диапазоне на малых спутниках

Опубликовано 06 октября 2025, 15:091 мин.
В России протестировали передачу данных в S-диапазоне на малых спутникахИспытания провели «Геоскан» и «Гонец»
Российская компания «Геоскан» совместно с АО «Спутниковая система „Гонец“» провела испытания передачи данных в S-диапазоне на малых спутниках. В тестах участвовали аппараты «Геоскан-4» и «Геоскан-5», выведенные на орбиту летом.
В ходе эксперимента проводились сеансы связи с использованием приемопередатчиков системы «Гонец». Испытания проходили в разных режимах работы со скоростью передачи до 1 мегабита в секунду.
Частоты диапазона 2−4 ГГц считаются наиболее подходящими для управления спутниками и организации подвижной спутниковой связи. По итогам испытаний подтверждена возможность установки оборудования и на других малых аппаратах, отметили в пресс-службе «Гонца».
Следующие этапы эксперимента предполагают использование наземной инфраструктуры Роскосмоса для приема сигналов. Полученные данные планируется применять для моделирования и разработки перспективных спутниковых систем.