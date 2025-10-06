В России протестировали передачу данных в S-диапазоне на малых спутниках

В ходе эксперимента проводились сеансы связи с использованием приемопередатчиков системы «Гонец». Испытания проходили в разных режимах работы со скоростью передачи до 1 мегабита в секунду.

Частоты диапазона 2−4 ГГц считаются наиболее подходящими для управления спутниками и организации подвижной спутниковой связи. По итогам испытаний подтверждена возможность установки оборудования и на других малых аппаратах, отметили в пресс-службе «Гонца».

Следующие этапы эксперимента предполагают использование наземной инфраструктуры Роскосмоса для приема сигналов. Полученные данные планируется применять для моделирования и разработки перспективных спутниковых систем.