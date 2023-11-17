В России проведут эксперименты с земными аналогами лунной пыли

Орлов отметил, что на данный момент существуют отработанные схемы и программы, разработанные академиком В. М. Барановым. Несмотря на сложность задачи, уже выбраны несколько потенциальных вариантов аналогов, но их детали пока не разглашаются.

Глава ИМБП также пояснил, почему нельзя использовать настоящую лунную пыль в экспериментах. Он отметил, что доступное количество этого вещества недостаточно для научных исследований. Поэтому целью исследователей является подбор материала, максимально приближенного по свойствам к лунной пыли, однако доступного в неограниченном количестве.