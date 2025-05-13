В России проведут испытания единой вакцины от гриппа и ковида

Согласно договору, «Артген биотех» должна была заниматься созданием вакцины и доклиническими испытаниями, а «Нацимбио» — клиническими исследованиями и регистрацией. Однако партнёр не устранил выявленные недостатки, что привело к решению не начинать клинические тесты. В Ростехе уточнили, что сотрудничество может возобновиться, если проблемы будут решены. Например, в части поставки компонентов для препарата.

Несмотря на сложности, холдинг не отказывается от цели создать единую вакцину. Работа продолжается на другой технологической платформе с новым партнёром, чьё название не раскрывается. В ближайшее время ожидается получение разрешения на старт клинических исследований.

В Ростехе подчеркнули, что текущие разногласия не повлияют на сроки реализации проекта. Основной акцент сделан на безопасности и эффективности будущего препарата. Если испытания пройдут успешно, комбинированная вакцина сможет упростить профилактику двух инфекций за счёт однократной прививки.