В России провели 600 тыс. маммографий с помощью ИИ в 2024 году

Опубликовано 15 октября 2024, 11:351 мин.
В России провели 600 тыс. маммографий с помощью ИИ в 2024 годуС января по июль
В России с января по июль 2024 года было проведено около 600 тыс. маммографических исследований с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил глава Фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин, подчеркнув, что развитие ИИ в диагностике рака молочной железы является приоритетным направлением.
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Современные технологии значительно улучшают процессы диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний. Баланин отметил, что внедрение поддержки принятия решений с использованием ИИ увеличивает доступность медицинской помощи и сокращает время на анализ и подготовку заключений.
По его словам, использование ИИ способствует снижению количества врачебных ошибок и улучшает стоимость лечения благодаря раннему выявлению онкозаболеваний. Это делает диагностику более эффективной и помогает медикам быстрее реагировать на потребности пациентов, что, в свою очередь, повышает качество медицинского обслуживания в стране.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева