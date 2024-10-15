В России провели 600 тыс. маммографий с помощью ИИ в 2024 году

Современные технологии значительно улучшают процессы диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний. Баланин отметил, что внедрение поддержки принятия решений с использованием ИИ увеличивает доступность медицинской помощи и сокращает время на анализ и подготовку заключений.

По его словам, использование ИИ способствует снижению количества врачебных ошибок и улучшает стоимость лечения благодаря раннему выявлению онкозаболеваний. Это делает диагностику более эффективной и помогает медикам быстрее реагировать на потребности пациентов, что, в свою очередь, повышает качество медицинского обслуживания в стране.