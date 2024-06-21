В России провели испытания дирижабля с циклическими движителями

В отличие от классических моделей, данный дирижабль оборудован четырьмя циклическими движителями, позволяющими осуществлять вертикальный взлет и посадку, а также эффективно компенсировать боковые ветровые силы без необходимости причальной мачты, рассказал руководитель молодежной лаборатории красноярского филиала Института теплофизики СО РАН Дмитрий Дектерев.

Главное преимущество новой конструкции заключается в возможности маневрирования на месте и адаптации к различным условиям эксплуатации. Отказ от традиционного хвостового оперения и использование мягкой оболочки делают дирижабль более легким и устойчивым к динамическим нагрузкам, что повышает его функциональные характеристики при транспортировке грузов.