В России провели испытания дирижабля с циклическими движителями

Опубликовано 21 июня 2024, 20:48
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В России провели испытания дирижабля с циклическими движителямиЕму не нужна причальная мачта
На XI Сибирском транспортном форуме представлен прототип циклического дирижабля, разработанный с использованием новаторских технологий. Инициатива, реализованная специалистами красноярского филиала Института теплофизики СО РАН при сотрудничестве с МГТУ, продемонстрировала высокую маневренность аппарата в трехмерном пространстве.
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В отличие от классических моделей, данный дирижабль оборудован четырьмя циклическими движителями, позволяющими осуществлять вертикальный взлет и посадку, а также эффективно компенсировать боковые ветровые силы без необходимости причальной мачты, рассказал руководитель молодежной лаборатории красноярского филиала Института теплофизики СО РАН Дмитрий Дектерев.
Главное преимущество новой конструкции заключается в возможности маневрирования на месте и адаптации к различным условиям эксплуатации. Отказ от традиционного хвостового оперения и использование мягкой оболочки делают дирижабль более легким и устойчивым к динамическим нагрузкам, что повышает его функциональные характеристики при транспортировке грузов.