В России провели исследование использования магнитных наночастиц в лечении рака

Магнитные наночастицы уже используются в медицине для диагностики и терапии опухолей. Однако их возможности далеко не исчерпаны. Ученые СибГМУ стремятся разработать такие наносистемы, которые смогут не только доставлять лечебные молекулы, но и реагировать на внешние магнитные поля. Это позволяет управлять ими дистанционно, нагревая их или заставляя вибрировать, чтобы воздействовать на клетки опухоли без повреждения окружающих тканей, отметили в пресс-службе.

В ходе эксперимента на мышах ученые вводили магнитные наночастицы в кровоток и наблюдали их движение в опухолевой ткани с помощью прижизненной микроскопии. Результаты показали, что наночастицы быстро накапливаются в сосудистых стенках опухоли, а затем проникают в опухоль, взаимодействуя не только с раковыми клетками, но и с другими клетками, влияющими на рост опухоли.