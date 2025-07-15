В России провели первый полет летающей лаборатории с двигателем ВК-800

Опубликовано 15 июля 2025, 15:031 мин.
В России провели первый полет летающей лаборатории с двигателем ВК-800Испытания прошли на базе самолета Як-40
В России состоялся первый испытательный полет летающей лаборатории с новым турбовинтовым двигателем ВК-800. Он проходил на модифицированном самолете Як-40, принадлежащем Сибирскому научно-исследовательскому институту авиации имени С. А. Чаплыгина.
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Разработкой двигателя занимался Уральский завод гражданской авиации. В ходе испытаний специалисты проверяли работу двигателя в разных режимах. Сам полет длился чуть более 15 минут. Высота составила до 700 метров, а максимальная скорость — 340 километров в час.
По оценке инженеров-испытателей, ВК-800 показал стабильную работу всех систем и функционировал без сбоев. Полученные данные теперь будут использоваться для перехода к следующему этапу — сертификационным испытаниям и подготовке к серийному производству.
Новый двигатель ВК-800 планируется устанавливать на легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал».