В России провели первый полет летающей лаборатории с двигателем ВК-800

Разработкой двигателя занимался Уральский завод гражданской авиации. В ходе испытаний специалисты проверяли работу двигателя в разных режимах. Сам полет длился чуть более 15 минут. Высота составила до 700 метров, а максимальная скорость — 340 километров в час.

По оценке инженеров-испытателей, ВК-800 показал стабильную работу всех систем и функционировал без сбоев. Полученные данные теперь будут использоваться для перехода к следующему этапу — сертификационным испытаниям и подготовке к серийному производству.

Новый двигатель ВК-800 планируется устанавливать на легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал».